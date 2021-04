"Tanz in den Mai" mit Spargelrisotto und Maibowle

Stand: 30.04.2021 16:25 Uhr

"Tanz in den Mai" geht auch ohne Fassbier, Bratwurst, DJ und Menschenmassen. Auch zu zweit oder in der Familie lässt es sich stimmungsvoll in den Mai tanzen. Zum Beispiel mit einem leckeren Menü und Maibowle.