Sommerfeeling am Hohendeicher See Sendung: Hamburg Journal | 13.08.2020 | 19:30 Uhr

Der Hohendeicher See liegt in unmittelbarer Nähe zur Elbe, direkt hinterm Deich in den Vier- und Marschlanden. Es gibt zwei Badestrände und mehrere Campingplätze.