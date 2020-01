Silvester: Schüsse auf Wohnungen in Wilhelmsburg Sendung: Hamburg Journal | 02.01.2020 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 01.02.2020

In Wilhelmsburg wurden in der Silvesternacht Schüsse auf mehrere Wohnungen abgefeuert - mit einer scharfen Waffe. Die Kugeln schlugen teilweise in die Wohnzimmer ein.