Schornsteinfegemeisterin Carolin Schröder: Glückspilz von Berufs wegen

Das Hamburg Journal stellt in einer Serie Hamburger Handwerkerinnen und Handwerker und ihre Ausbildungsberufe vor - darunter Schornsteinfegemeisterin Carolin Schröder.

Jeden Tag begegnen Carolin Schröder Menschen, die ihr mal eben auf die Schulter fassen oder den goldenen Knopf ihrer Weste berühren. Danach gehen sie ein bisschen glücklicher weiter. Die junge Frau freut sich darüber. Das gehört zum Beruf: Carolin ist Schornsteinfegemeisterin, traditionelle Glücksbringerin.

Harburgs Schornsteine in Frauenhand

Am liebsten steigt sie den Harburgern aufs Dach - genießt die weite Sicht über "ihr" Revier. Die Schornsteine hier sind fest in Frauenhand. Als ob nicht eine Schornsteinfegerin schon ungewöhnlich genug wäre in dieser Männer-Domäne - in Carolins Familie sind es gleich drei. Auch Mutter Annette hat ihre Leidenschaft für große Höhen, Rauch und Ruß gleich an beide Zwillingstöchter weiter gegeben.

Wir besuchen die junge Schornsteinfegermeisterin Carolin Schröder an ihrem luftigen Arbeitsplatz über den Dächern der Stadt.

