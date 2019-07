Rothenbaum: Zverev-Doppel raus, Thiem weiter

Die Lokalmatadoren Alexander und Mischa Zverev sind beim Tennis-Turnier am Rothebaum an ihrer Auftakthürde gescheitert. Favorit Dominic Thiem gab sich in der Hitze von Hamburg keine Blöße.