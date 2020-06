Revolverheld spielen vor Autos im Hafen Sendung: Hamburg Journal | 27.06.2020 | 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 26.07.2020

Für die Hamburger Band Revolverhand war es eine aufregende Premiere: Am Cruise Center Steinwerder spielten sie am Freitagabend vor 1.200 begeisterten Fans in 600 Autos.