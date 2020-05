Philharmoniker spielen im Kinderkrankenhaus Sendung: Hamburg Journal | 27.05.2020 | 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 27.08.2020

Im Rahmen der Aktion "Philharmoniker to go" bringen Mitglieder des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg Musik zu Menschen, die es in der Corona-Krise besonders schwer haben.