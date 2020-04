Ostern medial: Pastor bringt die Kirche nach Hause Sendung: Hamburg Journal | 09.04.2020 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 09.04.2021

Pastor Frank Engelbrecht von der Kirche St. Katharinen will die Gemeinde an Ostern berühren, ohne ihr zu nahe zu kommen - mit vielen Kunstdarbietungen per Livestream.