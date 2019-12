Night of the Proms: Musikspektakel in Hamburg Sendung: Hamburg Journal | 21.12.2019 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 21.03.2020

Große Stars aus aller Welt begleitet von einem Orchester: Bei der Night of the Proms in der Barclaycard Arena waren diesmal unter anderem The Hooters und Alan Parsons dabei.