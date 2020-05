Neue Wohnungen: Bauboom an Hamburgs Magistralen Sendung: Hamburg Journal | 12.05.2020 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 10.06.2020

Der Hamburger Senat will an den Haupteinfallsstraßen der Stadt in den nächsten Jahrzehnten neuen Wohnraum für Hunderttausende Menschen schaffen. Aber wie lebt es sich dort?