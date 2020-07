Sendedatum: 27.07.2020 19:30 Uhr

Nächster Halt: Hamburg

Die Buslinie 21 fährt vom Nordwesten der Stadt bis an die Elbe. Sie startet in Niendorf, vorbei am Osdorfer Born und am Botanischen Garten und endet in Teufelsbrück. Sie durchquert auf ihrer Fahrt sieben Stadtteile. Knapp 19 Kilometer lang ist sie und für knapp 30.000 Menschen fester Bestandteil des Alltags. Fünf der Fahrgäste zeigen ihren Alltag zwischen Sportplatz und Forschungslabor.

Wir begleiten die Busfahrerin Christine Krüger auf ihrer ersten Fahrt mit der Buslinie 21 frühmorgens durch die langsam aufwachende Stadt. Auch mit Olaf Bornhöft - dem Spezialisten für Oldtimer im Porsche Classic Zentrum - steigen wir aus. Bei Kenneth Flanders erfahren wir, warum Football für ihn mehr ist als nur eine Sportart und schauen hinter die Kulissen des European XFEL, einer internationalen Röntgenlaser-Forschungseinrichtung. Hans-Peter Strenge - ehemaliger Bezirksamtsleiter Altona - zeigt uns im Jenischpark, wie und warum er sich hier in seiner Freizeit kümmert.

Unterwegs auf der Buslinie 21: Die Busfahrerin Hamburg Journal - 27.07.2020 19:30 Uhr







