Nach Paderborn: HSV träumt vom Pokalsieg

Hamburg Journal - 03.04.2019 19:30 Uhr

"Wenn es drauf ankommt, ist er da", HSV-Sportchef Ralf Becker weiß, was er an Lasogga hat. Nach dem 2:0-Sieg in Paderborn darf der HSV vom Pokalsieg und der Europa League träumen.