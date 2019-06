"NRV-Pulvermädels" gewinnen weltgrößte Frauenregatta

Am Wochenende war die Außenalster fest in Frauenhand. Zum zweiten Mal fand in Hamburg der Helga Cup statt, die größte Frauenregatta der Welt mit mehr als 300 Seglerinnen.