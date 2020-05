Messer-Attacke in Eilbek: Mann festgenommen Sendung: Hamburg Journal | 16.05.2020 | 19:30 Uhr 1 min | Verfügbar bis 15.06.2020

In Hamburg-Eilbek ist ein 23-Jähriger mit einem Messer attackiert worden. Es steckte noch in seinem Rücken, als er in einer Bäckerei eine Bestellung aufgab. Ein Tatverdächtiger wurde verhaftet.