Max Giesinger gibt Autokino-Konzert in Hamburg Sendung: Hamburg Journal | 15.06.2020 | 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 15.09.2020

In Steinwerder hat am Sonntagabend Hamburgs erstes Autokino-Konzert stattgefunden: Popsänger Max Giesinger heizte den Besuchern auf dem Parkplatz am Kreuzfahrtterminal ein.