Maurerin Nina Hoffman: Die Kelle in die Wiege gelegt Stand: 22.07.2021 14:34 Uhr Das Hamburg Journal stellt in einer Serie Hamburger Handwerkerinnen und Handwerker und ihre Ausbildungsberufe vor - darunter Maurerin Nina Hoffman.

Nina Hoffmann hat das Maurer-Gen im Blut: Schon ihr Ur-Ur-Großvater hatte Ende des 19. Jahrhunderts in Hamburg Häuser gebaut. Heute ist es Ninas Job, das bauliche Erbe der Vorväter zu erhalten, zu modernisieren und natürlich auch Neues zu schaffen. Nina ist 17 Jahre alt im ersten Lehrjahr in der väterlichen Firma "Josef Hoffmann" - benannt nach dem Firmengründer.

Als Kind schon mit auf dem Bau

Schon als kleines Mädchen war sie mit dem Vater am liebsten auf dem Bau und hat selbst schon die Maurerkelle geschwungen. Dass sie Maurerin werden wollte, war ihr immer klar. Ein zu schwerer Job für eine Frau? "Quatsch", sagt Nina und hat längst alle Kollegen auf dem Bau überzeugt. Sie liebt die Arbeit an der frischen Luft, die Stimmung im Team und besonders die fertige Arbeit. Wir besuchen Nina Hoffmann beim Mauern an einem denkmalgeschützten Haus.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 25.07.2021 | 19:30 Uhr