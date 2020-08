Kutschefahren: Ein teilweise rasanter Sport Sendung: Hamburg Journal | 18.08.2020 | 19:30 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 17.08.2021

Das Kutschefahren ist nicht nur was für Ausflüge, es ist ein echter Sport. Eva Diederich lässt sich zeigen, was für Kutschen es gibt und was man für einen Führerschein lernen muss.