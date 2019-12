Kulturtipp: Freier Eintritt im Museum am Rothenbaum Sendung: Hamburg Journal | 28.12.2019 19:30 Uhr 1 min

Eintritt frei heißt es am Sonntag im Museum am Rothenbaum. An diesem Museumstag zum Ende des Jahres gibt das Museum mit Führungen Einblicke in aktuelle Ausstellungen.