Kaffee To Go: Der Recup-Becher

Hamburg Journal - 12.03.2019 19:30 Uhr

2.8 Milliarden Einweg-Kaffeebecher werden in Deutschland jährlich verbraucht. Vor einem Jahr startete in Hamburg deshalb das Pfandsystem Recup-Becher. Café-Betreiber Matthias Max bietet ihn an.