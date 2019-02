John Neumeier: Benefizgala zum 80. Geburtstag

Er hat das Hamburg Ballett in seiner jahrzehntelangen Ära zu Weltruhm geführt - jetzt ist John Neumeier 80 Jahre alt geworden. In einer großen Benefizgala in der Staatsoper wurde er gefeiert.