Ihr 360-Grad-Blick ins Hamburg Journal Studio

Einmal ins Hamburg Journal Studio bitte! In diesem 360-Grad-Video bekommen Sie einen einmaligen Blick hinter die Kulissen. Moderatorin Julia-Niharika Sen führt Sie durch das Studio.

So geht's: Um sich auf dem PC in allen Richtungen umschauen zu können, nutzen Sie die linke Maustaste. Ins Bild hineinzoomen können Sie mit dem Mausrädchen. Beim Smartphone oder Tablet können Sie sich mit dem Finger umschauen. Auch Zoomen funktioniert: Nutzen Sie hierfür einfach Ihren Daumen und Zeigefinger. Da das Video nicht interaktiv ist, können Sie nicht im Video hin- und her springen.

Sie im Hamburg Journal Studio! Ins Hamburg Journal Studio kommen nur ganz wenige Menschen hinein. Hier haben Sie die Gelegenheit, sich von Moderatorin Julia-Niharika Sen einmal alles zeigen zu lassen - im 360-Grad-Video.

Technische Hinweise für die mobile Ausspielung

Android-Betriebssystem: Schauen Sie das Video auf einem Android-Smartphone, drücken Sie auf das kleine Zahnrädchen und schalten Sie die "Gyro Control" aus. Wenn Sie auf das Brillensymbol drücken, können Sie das Video zudem in einer Virtual-Reality-Brille schauen.

iOS-Betriebssystem: Das Brillensymbol ist bei Ihnen ausgegraut - iOS unterstützt diese Funktion leider nicht.

