Stand: 27.07.2020 09:10 Uhr

Hamburgs schönste Gärten

In den Hamburger Sommerferien lernen wir jede Woche einen neuen Garten kennen. Und auch die Menschen, die ihn angelegt haben und pflegen. Welche Ideen stecken hinter der Auswahl von Pflanzen und Materialien? Wie wird kleiner Raum optimal genutzt oder viel Raum gemütlich gestaltet? Nicht nur zu Corona-Zeiten ist ein eigener Garten Oase, Privileg und Herausforderung in einem. Gerade die Großstädter, die einen Garten ihr Eigen nennen können, wissen das zu schätzen und stecken entsprechend viel Ideen und Schweiß in ihren Wohlfühlort.

Hamburgs schönste Gärten: Insektenparadies in Meiendorf Hamburg Journal - 24.07.2020 19:30 Uhr Der 1.000 Quadratmeter große Garten von Gudrun und Michael Buch in Meiendorf ist Heimat für unzählige Insekten und Pflanzen. Die Pflege ist ein ganzjähriges Projekt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Jede Woche ein neuer Garten

Um außergewöhnliche Gärten in der Stadt zu etndecken, haben wir die Hilfe der Hamburgerinnen und Hamburger in Anspruch genommen. Wir haben Sie an dieser Stelle um Tipps gebeten, hinter welche Hecke wir mal schauen sollten. Einsendeschluss war der 5. Juli 2020.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 24.07.2020 | 19:30 Uhr