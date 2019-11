Hamburger erinnern mit "Grindel leuchtet"

Viele Hamburger haben am Sonnabend im Grindelviertel Kerzen rund um Stolpersteine angezündet. Die Stolpersteine stehen vor Häusern, in denen einst Juden lebten. Am 9. November 1938 hatten Nationalsozialisten Synagogen angezündet.