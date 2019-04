Hamburger Linke startet in den Wahlkampf

Hamburg Journal - 06.04.2019 19:30 Uhr

Mit Spitzenkandidatin Özlem Alev Demirel hat die Linke in Hamburg-Wilhelmsburg den Europa- und Bezirks-Wahlkampf eingeläutet. In den Bezirken treten 150 Kandidaten der Linken an.