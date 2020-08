Stand: 03.08.2020 08:43 Uhr

Hamburg barrierefrei

Einkaufen gehen, Sport treiben oder der Weg zur Arbeit kann für Menschen mit Behinderungen oder körperlichen Einschränkungen zum Problem werden. Wir zeigen in unseren Beiträgen, wie wichtig Barrierfreiheit ist und was diesbezüglich möglich ist in Hamburg.

Wunsch-Ausflüge für Menschen mit Behinderung Hamburg Journal - 02.08.2020 19:30 Uhr Heiko Reh macht mithilfe von Spenden Träume wahr: Der examinierte Krankenpfleger organisiert Ausflüge für Menschen mit erhöhtem Pflegebedarf. Alexander Kada lernt so Hamburg besser kennen.







