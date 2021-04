Hafencity: Streit über NS-Gedenkstätte am Hannoverschen Bahnhof Sendung: Hamburg Journal | 14.04.2021 | 19:30 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 14.10.2021

Dort soll an Deportationen erinnert werden. Ein Unternehmen mit NS-Vergangenheit will in das selbe Gebäude ziehen.