HVV will Preise erhöhen - und erntet Kritik

Hamburg Journal - 18.07.2019 19:30 Uhr

Bus- und Bahnfahren wird in Hamburg teurer: Der HVV will die Ticketpreise um 2,2 Prozent erhöhen. Das stößt auf viel Kritik und bringt die regierende SPD in Bedrängnis.