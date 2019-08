HSV Handballer starten in die Saison

Hamburg Journal - 21.08.2019 19:30 Uhr

Am Wochenende starten die Zweitliga-Handballer vom HSV Hamburg in Ferndorf in die neue Saison. Beim Testspiel gegen den AMTV aus Rahlstedt gab Neuzugang Jens Schöngarth sein Debüt.