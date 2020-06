HSV-Fans leiden beim Public Viewing Sendung: Hamburg Journal | 21.06.2020 | 19:30 Uhr 1 min | Verfügbar bis 21.07.2020

Der HSV kämpft weiter um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Am Sonntag gab es die Niederlage beim direkten Konkurrenten Heidenheim. In Eimsbüttel litten viele Fans beim Public Viewing mit.