Ferienangebot: Fotokurs für Kinder und Jugendliche Sendung: Hamburg Journal | 16.07.2020 | 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 15.08.2020

In den Schulferien bietet das Museum für Hamburgische Geschichte Foto-Workshops für Kinder und Jugendliche an. Auch in einem alten Dampfer können sie auf Spurensuche gehen.