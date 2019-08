Erneut Robben-Baby an Elbstrand gefunden

Spaziergänger haben am Elbstrand in Nienstedten erneut ein verlassenes Robben-Baby entdeckt. Erst am Sonnabend war ein Jungtier an der Süderelbe in Wilhemsburg gefunden worden.