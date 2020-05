Eisbrecher "Stettin" soll bald wieder schwimmen Sendung: Hamburg Journal | 10.05.2020 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 09.06.2020

Das historische Dampfschiff "Stettin" wird in der Norderwerft in Steinwerder auf Vordermann gebracht. Der TÜV steht an, zudem muss ein riesiges Loch im Rumpf geflickt werden.