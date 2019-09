Doppel-Fan trägt St. Pauli und HSV im Herzen

Am Montag steigt das Stadtderby in Hamburg: Der FC St. Pauli empfängt den HSV am Millerntor. Bei vielen Fußballfans sind die Loyalitäten klar verteilt - nicht so bei Henning Falk.