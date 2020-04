Digitalisierung: Großer Nachholbedarf an Schulen Sendung: Hamburg Journal | 29.04.2020 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 06.05.2020

An Hamburgs Schulen ist das Thema Digitalisierung fast überall zu kurz gekommen. Es hapert an technischen Geräten, aber auch den Lehrkräften fehlt es an Expertise.