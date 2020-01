Devid Striesow spielt "Ivanov" im Schauspielhaus Sendung: Hamburg Journal | 18.01.2020 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 18.04.2020

Tschechows "Ivanov" erzählt von einer Gesellschaft voller Kälte und Angst. Am Sonnabend feiert das Stück mit Devid Striesow in der Titelrolle seine Premiere am Schauspielhaus Hamburg.