Der FC St. Pauli vor dem ersten Saisonspiel

Hamburg Journal - 27.07.2019 19:30 Uhr

Die Zweite Fußball-Bundesliga ist in die neue Saison gestartet. Für St. Pauli geht es am Montag gegen Bielefeld. Trainer Jos Luhukay hat bislang vier neue Spieler an Bord.