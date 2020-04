Das Planetarium wird 90 - und feiert mit Livestream Sendung: Hamburg Journal | 29.04.2020 19:30 Uhr 1 min | Verfügbar bis 29.05.2020

Das Planetarium im Stadtpark feiert am Donnerstag sein 90-jähriges Bestehen. Am Jubiläumstag haben die Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, ab 14 Uhr in einem Livestream mitzufeiern. Unser Kulturtipp.