Weniger Umsätze, kaum Tourismus, geschlossene Restaurants - all das führt zu einem Steuerverlust von mindestens 1,7 Milliarden Euro. Der Senat will dennoch in Großprojekte investieren.