Hamburg Journal | 27.04.2020

Um freiberufliche Musikerinnen und Musiker in der Corona-Krise zu unterstützen, spielen Mitglieder der NDR Bigband im Duo mit Jazzern aus der Hamburger Szene. "Together Alone" heißt das Projekt.