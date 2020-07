Corona: Hamburger Gastronomen streben Klage an Sendung: Hamburg Journal | 15.07.2020 | 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 14.08.2020

Kneipen, Bars und Restaurants kämpfen in der Corona-Krise ums Überleben. In Hamburg haben sie sich jetzt zu einem Bündnis zusammengeschlossen - und streben eine Klage an.