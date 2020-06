Busfahrer rettet Kind vor Wohnungsbrand Sendung: Hamburg Journal | 15.06.2020 | 19:30 Uhr 1 min | Verfügbar bis 15.07.2020

Als in einem Hochhaus in Rothenburgsort am Sonnabend ein Feuer ausbrach, rettete der 29-jährige Hochbahn-Busfahrer Elvis Fetic einen vierjährigen Jungen aus den Flammen.