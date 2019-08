Brand im Seniorenheim: Alle Bewohner gerettet

Hamburg Journal - 09.08.2019 19:30 Uhr

Nach dem Großbrand in einer Seniorenwohnanlage in Eidelstedt sitzt der Schock bei den Betroffenen tief. Für die 40 Bewohner gibt es erst einmal kein Zurück in ihre Wohnungen.