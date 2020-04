Betrugsmasche mit Immobilien im Internet Sendung: Hamburg Journal | 28.04.2020 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 28.04.2021

Um an die Daten und Ausweiskopien der Opfer zu kommen, bieten Kriminelle Immobilien im Internet an, die ihnen gar nicht gehören. Ein Schnelsener fiel darauf nicht herein.