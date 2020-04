Besuch in der Werkstatt: Weben wie vor 100 Jahren Sendung: Hamburg Journal | 06.04.2020 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 05.05.2020

Während in Altona die Zeit fast still steht, wird in der Werkstatt von Eva Diederich weiter gearbeitet. Die Weberin produziert ihre Stoffe so, wie es schon vor 100 Jahren gemacht wurde.