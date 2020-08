Sendedatum: 08.02.2020 19:30 Uhr

Bergedorf-West - ein Quartier im Wandel

Vor rund 50 Jahren zogen die ersten Bewohnerinnen und Bewohner nach Bergedorf-West: Die Siedlung im Südosten von Hamburg galt mit ihren Neubauhäusern als modern, und das mitten im Grünen. Im Laufe der Jahre veränderte sich das Quartier: Heute ist es eher geprägt von mehrgeschossigen, in die Jahre gekommenen Hochhäusern. Um die Siedlung aufzuwerten, bestimmte der Hamburger Senat Bergedorf-West im März 2019 zum sogenannten RISE-Gebiet (RISE steht dabei für "Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung"). Das Hamburg Journal und NDR 90,3 begleiten die Entwicklung in den kommenden Jahren und werden regelmäßig über die Veränderungen in Bergedorf-West berichten.

Bergedorf-West: Die Gebietsentwicklerin Hamburg Journal - 28.11.2019 19:30 Uhr Ingrid Schneider ist die neue Gebietsentwicklerin von Bergedorf-West. Sie soll die Veränderungsprozesse im Viertel vorantreiben. Bei einem Workshop hat sie sich vorgestellt.







Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.02.2020 | 19:30 Uhr