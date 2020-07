Ausflugstipps für die Sommerferien in Hamburg Sendung: Hamburg Journal | 02.07.2020 | 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 01.08.2020

Viele Menschen in Hamburg bleiben in diesem Sommer wegen Corona zu Hause. Doch auch hier kann man viel erleben - etwa im Museumsdorf am Kiekeberg oder im Wildpark Schwarze Berge.