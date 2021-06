Ausbildung in Hamburg: "Metallbauer" Sven und Torsten Bröhan Stand: 23.06.2021 06:54 Uhr Das Hamburg Journal stellt in einer Serie Hamburger Handwerkerinnen und Handwerker und ihre Ausbildungsberufe vor - diesmal die Metallbauer Sven und Torsten Bröhan.

Wenn Sven und Torsten Bröhan so richtig in Fahrt sind, fliegen die Funken. So entstehen massive Geländer, feuerfeste Türen, ganze Ladenreinrichtungen aber auch filigrane Ornamente und glänzendes Dekor. Standardaufgaben sind ihr "täglich Brot" - mit besonderem Vergnügen aber verwandeln und veredeln sie die Ideen ihrer Kundinnen und Kunden zu "reinstem Metall".

Großprojekte sind spannende Herausforderungen aber die "kleinen Dinge" des Metallbauer-Lebens sind ihnen mindestens genauso wichtig. Gerne übernehmen die Brüder vermeintlich unrentable, besondere, künstlerische Metallarbeiten. Ihre Überzeugung: Wer die Kunst des Handwerks beherrscht, wird auch die großen Aufgaben besser, schneller und effektiver bewältigen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 04.07.2021 | 19:30 Uhr