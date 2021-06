Ausbildung in Hamburg: Maßschuhmacher Martin Bartold Sendedatum: 20.06.2021 19:30 Uhr Das Hamburg Journal stellt in einer Serie Hamburger Handwerkerinnen und Handwerker und ihre Ausbildungsberufe vor - einer davon ist Maßschuhmacher Martin Bartold.

Was in Zeiten von Schuh-Discounter und Wegwerf-Gesellschaft schon fast ausgestorben schien, erlebt gerade ein echtes Comeback: Das Handwerk des Schusters. Mit der Maß-Herstellung von Schuhen, Gürteln, Armbändern und auch Reparaturen von Lederwaren hat Martin Bartold gut zu tun.

Junge Menschen in seiner traditionellen Schuhmacher-Werkstatt auf der Uhlenhorst für das alte Handwerk zu begeistern, das liegt ihm besonders am Herzen. Zwei Bundessieger haben schon bei ihm gelernt und auch sein Sohn macht gerade eine Ausbildung im elterlichen Betrieb. Gesellin Miriam Christina Kalb trägt auch bei der Arbeit am liebsten ihr eigenes Gesellenstück und erzählt gern die Geschichte dazu.

