Auftakt für den Weihnachtsreiseverkehr Sendung: Hamburg Journal | 20.12.2019 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 19.01.2020

Zum Start der Weihnachtsferien herrschte am Hamburger Flughafen und am Hauptbahnhof reichlich Betrieb. Auf den Autobahnen war es voll, auch in den nächsten Tagen drohen Staus.