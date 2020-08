Am Wochenende gilt Alkoholverkaufsverbot Sendung: Hamburg Journal | 31.07.2020 | 19:30 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 30.08.2020

Um Menschenansammlungen auf den Straßen zu vermeiden, gilt in einigen Bezirken ab 20 Uhr ein Verkaufsverbot von Alkohol. Reporter Peter Kleffmann schaut sich die Lage in Ottensen an.